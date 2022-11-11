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В Днепропетровской области подготовлено почти 400 тепловых пунктов

Сегодня 09:30
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В Днепропетровской области готовы 385 стационарных, 7 передвижных и 5 мобильных тепловых пунктов. Там можно согреться, отдохнуть, выпить горячего чая. А также получить первую помощь.

Новости Днепра про В Днепропетровской области подготовлено почти 400 тепловых пунктов

Об этом сообщили в областной военной администрации.

Стационарные пункты обогрева оборудовали во всех населенных пунктах региона. Они расположены в помещениях, которые подходят для размещения людей. В них установлены зоны отдыха. Пункты также обеспечены питьевой водой, продуктами питания, медикаментами, электрическими обогревателями и электрочайниками. Если самочувствие ухудшится, посетителям будет оказана первая помощь.   

Для спасателей также подготовлены мобильные пункты обогрева. Они будут развернуты в местах проведения аварийных восстановительных работ. Это большие палатки и специальные машины. Такие места будут отапливаться дровами, паллетами или углем.

«Впереди тяжелая зима в условиях войны. Регион заранее готовился к холодам. В полном вооружении коммунальные службы, дорожные рабочие, спасатели. Мы также подготовили 400 тепловых пунктов»,— рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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