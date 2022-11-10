Оба берега Днепра утонули в тумане: потрясающее видео с Нового моста

Сегодняшний туман действительно впечатляет. Жители Днепра делятся фотографиями и видео этого природного явления.
Местные жители сняли на видео, как сегодня смотрелась поездка на Новом мосту через Днепр. Туман был настолько плотный, что казалось, будто машины едут в пустоту, а оба берега города утонули в облаках.
Туман рассеялся только после двенадцати часов дня. Синоптики обещают, что в ближайшие дни в городе будет тепло, поэтому следует ожидать новых туманных дней.
Напомним, ранее мы публиковали поразительные фото утреннего туманного Днепра.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
Сегодня в Днепре и области снова могут быть плановые отключения…
Когда покупаете сладкое, будьте осторожны.
В 2015 году в Днепре появилась улица названная в честь…
Сегодня, 10 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.
Сегодня в Днепре и области снова могут быть плановые отключения света, при этом нужно выбрать: сидеть дома при свете свечи или фонарика. Но есть и другой вариант. Журналисты dnepr.info узнали, как можно сделать безопасную «вечную» свечку с минимумом затрат и…
Девушка в коме.
Когда покупаете сладкое, будьте осторожны.
Россияне хотят уничтожить Херсон и превратить в город смерти.
В 2015 году в Днепре появилась улица названная в честь Владимира Самодрыги. Это архитектор, проживший в городе всю жизнь и создавший несколько знаковых зданий, но сегодня о его деятельности мало кто знает, ведь проекты Самодрыги были реализованы почти 100 лет…
В Днепропетровской области задержали пророссийских агитаторов.
Сегодня, 10 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.
В Днепропетровской области местные жители завалили мусором уникальный Мавриинский майндан
В Днепре на набережной возле пешеходного моста на Монастырский остров появилось новое граффити.
Слава Украине! Слава ВСУ!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!