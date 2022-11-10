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Оба берега Днепра утонули в тумане: потрясающее видео с Нового моста

Сегодня 14:50
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В Днепре в тумане утонули оба берега.

Новости Днепра про Оба берега Днепра утонули в тумане: потрясающее видео с Нового моста

Сегодняшний туман действительно впечатляет. Жители Днепра делятся фотографиями и видео этого природного явления.

Местные жители сняли на видео, как сегодня смотрелась поездка на Новом мосту через Днепр. Туман был настолько плотный, что казалось, будто машины едут в пустоту, а оба берега города утонули в облаках.

Туман рассеялся только после двенадцати часов дня. Синоптики обещают, что в ближайшие дни в городе будет тепло, поэтому следует ожидать новых туманных дней.


Напомним, ранее мы публиковали поразительные фото утреннего туманного Днепра.

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