У Дніпропетровській області підготували майже 400 пунктів обігріву

На Дніпропетровщині вже готові 385 стаціонарних, 7 пересувних та 5 мобільних пунктів обігріву. Там можна буде зігрітися, відпочити, випити гарячого чаю. А також отримати першу медичну допомогу.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Стаціонарні пункти обігріву обладнали у всіх громадах області. Вони знаходяться у приміщеннях, які придатні для розміщення людей. Там встановили місця для сидіння. Також пункти забезпечили питною водою, продуктами харчування, медикаментами, електрообігрівачами та електрочайниками. При погіршенні стану здоров’я відвідувачам нададуть першу медичну допомогу.

Пересувні та мобільні пункти обігріву підготовлені і для рятувальників. Їх розгортатимуть у місцях аварійно-відновлювальних робіт. Це великі намети та спеціальні машини. Обігріватимуть такі місця дровами, пелетами або вугіллям.

«Попереду складна зима в умовах війни. Область готувалася до холодів заздалегідь. У всеозброєнні комунальники, дорожники, рятувальники. Підготували й 400 пунктів обігріву»,– зазначив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

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