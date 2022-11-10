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Россия хочет сделать Херсон «городом смерти», — ОП

Сегодня 13:02
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Россияне хотят уничтожить Херсон и превратить в город смерти.

Новости Днепра про Россия хочет сделать Херсон

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал события вокруг Херсона. По его словам, российские военные сейчас минируют все: от квартир до канализации. А отступив – будут бить по правобережью из артиллерии.

РФ хочет сделать Херсон городом смерти, – подчеркнул Подоляк.

Новости Днепра про Россия хочет сделать Херсон

Напомним, вчера российское минуубийство заявило, что группировки армии РФ с правого берега отойдут на левобережье. Россияне несколько недель проводили принудительную депортацию местных жителей и вывозили все, что видели.

Начальник украинского ГУР Кирилл Буданов отметил, что радоваться рано и это скорее информационная операция и манипуляция, а не настоящее отступление.

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