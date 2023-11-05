В Днепропетровской области обнаружили случаи африканской чумы свиней

Вирус АЧС был обнаружен методом ПЦР Днепропетровской РегДЛ ДПС.

Об этом сообщает Госпотребслужба Днепропетровской области.

Случаи вируса отмечены в частном хозяйстве в селе Петропавловка Синельниковского района.

По словам служащих, ситуация находится под контролем.

Владельцам животных рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

АЧС не вредит человеку, но может повлечь за собой повальный мор среди животных в целом регионе.

Одним из методов борьбы считается бескровная ликвидация всех свиней в радиусе 25 км и переработка мяса в консервы.

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