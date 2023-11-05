В Днепропетровской области обнаружили случаи африканской чумы свиней

Об этом сообщает Госпотребслужба Днепропетровской области.
Случаи вируса отмечены в частном хозяйстве в селе Петропавловка Синельниковского района.
По словам служащих, ситуация находится под контролем.
Владельцам животных рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
АЧС не вредит человеку, но может повлечь за собой повальный мор среди животных в целом регионе.
Одним из методов борьбы считается бескровная ликвидация всех свиней в радиусе 25 км и переработка мяса в консервы.
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