Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области обнаружили случаи африканской чумы свиней

Сегодня 13:57
просмотров

Вирус АЧС был обнаружен методом ПЦР Днепропетровской РегДЛ ДПС.

Новости Днепра про В Днепропетровской области обнаружили случаи африканской чумы свиней

Об этом сообщает Госпотребслужба Днепропетровской области.

Случаи вируса отмечены в частном хозяйстве в селе Петропавловка Синельниковского района.

По словам служащих, ситуация находится под контролем.

Владельцам животных рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

АЧС не вредит человеку, но может повлечь за собой повальный мор среди животных в целом регионе.

Одним из методов борьбы считается бескровная ликвидация всех свиней в радиусе 25 км и переработка мяса в консервы.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области обнаружили случаи африканской чумы свинейУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области обнаружили случаи африканской чумы свинейРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области
Новости Днепра
Сегодня 14:51
Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области

Вчера, 4 ноября, целый день оккупационные войска наносили удары по…

В Днепре «заминировали» вокзал и почти все школы
Новости Днепра
Сегодня 11:49
В Днепре «заминировали» вокзал и почти все школы

В Днепре за минувшие сутки поступило 2 сообщения о минировании.

На Днепропетровщине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом: пострадавшие в тяжелом состоянии
Новости Днепра
Сегодня 10:58
На Днепропетровщине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом: пострадавшие в тяжелом состоянии

В Днепропетровской области зарегистрировано 3 случая заболевания ботулизмом.

Враг трижды за ночь обстреливал Никопольский район из артиллерии, — Лысак
Новости Днепра
Сегодня 10:02
Враг трижды за ночь обстреливал Никопольский район из артиллерии, — Лысак

Сьогодні вночі ворог знов обстрілював Нікопольський район.

Последние новости

Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области
Правоохранители показали последствия террористических обстрелов Днепропетровской области

Вчера, 4 ноября, целый день оккупационные войска наносили удары по Никопольскому району.

Сегодня 14:51
просмотров
В Днепре на Леонтовича горело здание
В Днепре на Леонтовича горело здание

Сегодня утром на улице Леонтовича в Днепре горело здание.

Сегодня 12:53
3
просмотров
В Днепре «заминировали» вокзал и почти все школы
В Днепре «заминировали» вокзал и почти все школы

В Днепре за минувшие сутки поступило 2 сообщения о минировании.

Сегодня 11:49
4
просмотров
На Днепропетровщине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом: пострадавшие в тяжелом состоянии
На Днепропетровщине зафиксированы случаи заболевания ботулизмом: пострадавшие в тяжелом состоянии

В Днепропетровской области зарегистрировано 3 случая заболевания ботулизмом.

Сегодня 10:58
4
просмотров
Враг трижды за ночь обстреливал Никопольский район из артиллерии, — Лысак
Враг трижды за ночь обстреливал Никопольский район из артиллерии, — Лысак

Сьогодні вночі ворог знов обстрілював Нікопольський район.

Сегодня 10:02
3
просмотров
В Днепре на улице Широкой авто протаранило зоомагазин
В Днепре на улице Широкой авто протаранило зоомагазин

В Днепре легковой автомобиль Nissan протаранил зоомагазин на улице Широкой в ​​Амур-Нижнеднепровском районе города.

Сегодня 08:48
3
просмотров
В Днепре ожидается дождь: прогноз погоды на 5 ноября
В Днепре ожидается дождь: прогноз погоды на 5 ноября

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Избили и забрали вещи: в Германии группа россиян напала на украинцев
Избили и забрали вещи: в Германии группа россиян напала на украинцев

В немецком Бремене группа россиян напала на украинцев.

Вчера 21:26
6
просмотров
Враг сегодня атаковал Никополь с артиллерии и запускал дроны-камикадзе.
Враг сегодня атаковал Никополь с артиллерии и запускал дроны-камикадзе.

Сегодня враг гнал по Никополю из артиллерии и запускал дроны. Было 6 артобстрелов и 8 ударов дронами-камикадзе.

Вчера 20:31
5
просмотров
Над Днепром Воздушные силы уничтожили 3 крылатые ракеты «Искандер-К»
Над Днепром Воздушные силы уничтожили 3 крылатые ракеты «Искандер-К»

Сегодня во время атаки на город Воздушные силы уничтожили 3 крылатые ракеты.

Вчера 19:58
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх