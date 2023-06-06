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  • В Днепропетровской области на территории исправительной колонии произошел масштабный пожар: что известно

В Днепропетровской области на территории исправительной колонии произошел масштабный пожар: что известно

Сегодня 12:56
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В понедельник, 5 июня, в селе Шахтерское Синельниковского района на территории исправительной колонии произошел масштабный пожар.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на территории исправительной колонии произошел масштабный пожар: что известно

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 13:15.

На место оперативно выехали спасатели. Там они установили, что пожар произошел на участке по сортировке вторичных полимеров. Внутри одноэтажного здания цеха и за пределами горело сырье (полиэтилен).

Новости Днепра про В Днепропетровской области на территории исправительной колонии произошел масштабный пожар: что известно

Новости Днепра про В Днепропетровской области на территории исправительной колонии произошел масштабный пожар: что известно

Пламя локализовали в 15:16 и ликвидировали в 16:24.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на территории исправительной колонии произошел масштабный пожар: что известно

Новости Днепра про В Днепропетровской области на территории исправительной колонии произошел масштабный пожар: что известно

Огонь уничтожил кровлю и сырье (полиэтилен), повредил конструкции цеха. Общая площадь возгорания составила 1000 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 22 спасателя и 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на территории исправительной колонии произошел масштабный пожар: что известно

Новости Днепра про В Днепропетровской области на территории исправительной колонии произошел масштабный пожар: что известно

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