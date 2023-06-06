Тут ловили осетров и жили казаки: как выглядел остров «Старуха» на Днепре (ФОТО)

Сто лет назад в Днепре на реке было большое количество островов, где отдыхали и удили рыбу местные жители. Но со временем часть из них оказалась затоплена. О том, как выглядели эти острова можно узнать только по фото.

Ниже Монастырского острова 100 лет назад была группа островов необычной формы объединенных под одним названием. Но после строительства ДнепроГЭСа в 1932 большая часть островов была затоплена, вода разделила их на несколько более мелких.

Названий у острова было несколько. По данным историков, в XVI –XVII в Самаре водилось много рыбы, водились даже осетра и остров в устье реки использовался для рыбной ловли, а сам остров на планах того времени обозначался как «Самарский». На нем находились места для сезонной рыболовли и промыслов казаков. Назывались такие места «станами» или «уходами».

В 1890-х годах его уже знали под «именем» Алексеевский. Очевидно, кто-то купил его и остров стал называться в честь хозяина. Но в начале прошлого века, как отмечает историк Дмитрий Яворницкий, остров был известен как «Старуха». Но, скорее всего, такое название было в ходу среди местных жителей, так как по документам остров все еще числился «Алексеевским». В конце 1930-х годов, когда от острова осталась только небольшая его часть ему дали новое имя – «Остров Ширшова». Но после Второй мировой войны это название забылось.

Сегодня остров «Старуха» это комплекс небольших островков в устье Самары, где нет никаких развлечений, но есть растительность. Люди к ним причаливают редко. Увидеть остатки острова можно с берега Игрени.

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