Тут ловили осетров и жили казаки: как выглядел остров «Старуха» на Днепре (ФОТО)

Ниже Монастырского острова 100 лет назад была группа островов необычной формы объединенных под одним названием. Но после строительства ДнепроГЭСа в 1932 большая часть островов была затоплена, вода разделила их на несколько более мелких.
Названий у острова было несколько. По данным историков, в XVI –XVII в Самаре водилось много рыбы, водились даже осетра и остров в устье реки использовался для рыбной ловли, а сам остров на планах того времени обозначался как «Самарский». На нем находились места для сезонной рыболовли и промыслов казаков. Назывались такие места «станами» или «уходами».
В 1890-х годах его уже знали под «именем» Алексеевский. Очевидно, кто-то купил его и остров стал называться в честь хозяина. Но в начале прошлого века, как отмечает историк Дмитрий Яворницкий, остров был известен как «Старуха». Но, скорее всего, такое название было в ходу среди местных жителей, так как по документам остров все еще числился «Алексеевским». В конце 1930-х годов, когда от острова осталась только небольшая его часть ему дали новое имя – «Остров Ширшова». Но после Второй мировой войны это название забылось.
Сегодня остров «Старуха» это комплекс небольших островков в устье Самары, где нет никаких развлечений, но есть растительность. Люди к ним причаливают редко. Увидеть остатки острова можно с берега Игрени.
Читайте также:
Автор:
Река сносит хозяйственные постройки и даже жилые дома.
В суде увеличили срок наказания для женщины, убившей своего сына.
6 июня 1997 года в Днепре произошла она из самых…
Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
Река сносит хозяйственные постройки и даже жилые дома.
В суде увеличили срок наказания для женщины, убившей своего сына.
6 июня 1997 года в Днепре произошла она из самых масштабных городских техногенных катастроф. Из-за оползня под землю ушел жилой дом, детский сад и частично школа. Трагедия произошла на жилмассиве Тополь.
Жителей Кривого Рога испугал мужчина, ходивший по улице с арбалетом.
Под воду уходят целые деревни.
Важная информация!
Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
В Кривом Роге скупают питьевую воду.
Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
Каховскую ГЭС взорвали. Собрали все, что известно по состоянию на данный момент.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!