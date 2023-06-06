Ушла из дома в мае и перестала выходить на связь: в Днепре разыскивают 13-летнюю девушку

В Днепре разыскивают 13-летнюю девушку.

Об этом сообщили в полиции Днепра.

13-летняя Екатерина Баранова ушла из дома еще в конце мая. По словам мамы, в течение недели Екатерина еще выходила с ней на связь, а с 4 июня женщина уже не может дозвониться своей дочери.

После этого мать ребенка обратилась в полицию.

Приметы: рост около 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, глаза голубые.

Особые приметы: татуировка на запястье левой руки в виде сердца.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить по телефону: (096) 095 11 05 или 102.

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