Пішла з дому в травні і перестала виходити на зв’язок: у Дніпрі розшукують 13-річну дівчину - Днепр Инфо
Пішла з дому в травні і перестала виходити на зв’язок: у Дніпрі розшукують 13-річну дівчину
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Сегодня 14:06

У Дніпрі розшукують 13-річну дівчину.

Новости Днепра про Пішла з дому в травні і перестала виходити на зв'язок: у Дніпрі розшукують 13-річну дівчину

Про це повідомили в поліції Дніпра. 

13-річна Катерина Баранова пішла з дому ще в кінці травня. За словами мами, протягом тижня Катерина виходила з нею на зв’язок, а з 4 червня жінка вже не може додзвонитися до своєї доньки. 

Після цього мати дитини звернулася до поліції.

Прикмети: зріст близько 160-165 см, худорлявої статури, волосся русяве до плечей, очі блакитні.

Особливі прикмети: татуювання на запʼясті лівої руки у вигляді серця.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітньої, просять повідомити за телефонами: (096) 095 11 05 або 102.

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Новости Днепра про Пішла з дому в травні і перестала виходити на зв'язок: у Дніпрі розшукують 13-річну дівчинуУкраїнська

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