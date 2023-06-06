Про це повідомили в поліції Дніпра.
13-річна Катерина Баранова пішла з дому ще в кінці травня. За словами мами, протягом тижня Катерина виходила з нею на зв’язок, а з 4 червня жінка вже не може додзвонитися до своєї доньки.
Після цього мати дитини звернулася до поліції.
Прикмети: зріст близько 160-165 см, худорлявої статури, волосся русяве до плечей, очі блакитні.
Особливі прикмети: татуювання на запʼясті лівої руки у вигляді серця.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітньої, просять повідомити за телефонами: (096) 095 11 05 або 102.
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