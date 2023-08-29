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В Днепропетровской области на некоторых АЗС вместо бензина продают суррогат

Сегодня 14:59
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Количество фальсифицированного горючего в Украине значительно уменьшилось, но все равно есть отдельные сети, которые вместо бензина продают суррогат.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на некоторых АЗС вместо бензина продают суррогат

Эксперты Института потребительских экспертиз решили проверить, где именно.
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Исследователи отобрали пробы бензина А-95 в крупнейших всеукраинских сетях (WOG, SOCAR, ОККО, ANP, PRIME, АВИАС, MARSHALL, AMIC, SHELL), а также у региональных продавцов (киевские KLO и AVANTAGE 7, запорожский ZOG и PARALLEL, полтавскую BVS, днепровскую NEFTEK, харьковский ОВИС и сети CHIPO и U.GO). Эксперты не обошли вниманием и небольшие сети, оперирующие в райцентрах и небольших городах (24\7, KRAFT, LN ENERGY, DNIPRO OIL GROUP). Кроме того, были проверены и «брендовые» сорта бензина А-95 в крупных сетях, а именно SOCAR NANO, WOG MUSTANG, ОККО PULLS, KLO VENTUS, SHELL V-POWER.

По данным Института потребительских экспертиз, качество бензина в большинстве сетей соответствует нормативам Евро-5 (SOCAR NANO, WOG MUSTANG, ОККО PULLS, WOG, SOCAR, ОККО, KLO, PRIME, AVANTAGE 7, CHIPO, ZOG и ОВИС). Показатели у бензинов, приобретенных в этих сетях, были значительно лучше требований ГСТУ.

Сети BVS, MARSHALL, AMIC, SHELL, NEFTEK, PARALLEL продают бензин, соответствующий стандарту Евро 5, но с показателями, более близкими к предельным нормам.

А вот некачественным горючим в основном торгуют АЗС малых региональных сетей и единичных заправок. Единственное исключение из правил – всеукраинские сети ANP и АВИАС. Например, у бензина А-95, приобретенного на АЗС 24/7 в Днепропетровской области, октановое число составляло 92 единицы (при норме – не менее 95 единиц). Эксперты отмечают, что это четкий маркер самодельного топлива, производимого в кустарных условиях. В образце АЗС KRAFT обнаружили слишком много серы – превышение в тридцать пять раз (352 мг/кг при норме не более 10). А количество серы в пробе DNIPRO OIL GROUP превышало норму в 70 раз, то есть 706 мг/кг. Объемная доля ядовитого бензола в пробах этих сетей не отстала. В бензине с АЗС KRAFT – почти четырехкратное превышение (3,82%), а у DNIPRO OIL GROUP вообще более семикратного! Напомним, это опасное соединение, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя. При таком огромном количестве бензола проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны. По сути, как и практически гарантирована поломка автомобиля.

Подробности – в инфографике:

Новости Днепра про В Днепропетровской области на некоторых АЗС вместо бензина продают суррогат

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