В Днепропетровской области на некоторых АЗС вместо бензина продают суррогат

Эксперты Института потребительских экспертиз решили проверить, где именно.
`
Исследователи отобрали пробы бензина А-95 в крупнейших всеукраинских сетях (WOG, SOCAR, ОККО, ANP, PRIME, АВИАС, MARSHALL, AMIC, SHELL), а также у региональных продавцов (киевские KLO и AVANTAGE 7, запорожский ZOG и PARALLEL, полтавскую BVS, днепровскую NEFTEK, харьковский ОВИС и сети CHIPO и U.GO). Эксперты не обошли вниманием и небольшие сети, оперирующие в райцентрах и небольших городах (24\7, KRAFT, LN ENERGY, DNIPRO OIL GROUP). Кроме того, были проверены и «брендовые» сорта бензина А-95 в крупных сетях, а именно SOCAR NANO, WOG MUSTANG, ОККО PULLS, KLO VENTUS, SHELL V-POWER.
По данным Института потребительских экспертиз, качество бензина в большинстве сетей соответствует нормативам Евро-5 (SOCAR NANO, WOG MUSTANG, ОККО PULLS, WOG, SOCAR, ОККО, KLO, PRIME, AVANTAGE 7, CHIPO, ZOG и ОВИС). Показатели у бензинов, приобретенных в этих сетях, были значительно лучше требований ГСТУ.
Сети BVS, MARSHALL, AMIC, SHELL, NEFTEK, PARALLEL продают бензин, соответствующий стандарту Евро 5, но с показателями, более близкими к предельным нормам.
А вот некачественным горючим в основном торгуют АЗС малых региональных сетей и единичных заправок. Единственное исключение из правил – всеукраинские сети ANP и АВИАС. Например, у бензина А-95, приобретенного на АЗС 24/7 в Днепропетровской области, октановое число составляло 92 единицы (при норме – не менее 95 единиц). Эксперты отмечают, что это четкий маркер самодельного топлива, производимого в кустарных условиях. В образце АЗС KRAFT обнаружили слишком много серы – превышение в тридцать пять раз (352 мг/кг при норме не более 10). А количество серы в пробе DNIPRO OIL GROUP превышало норму в 70 раз, то есть 706 мг/кг. Объемная доля ядовитого бензола в пробах этих сетей не отстала. В бензине с АЗС KRAFT – почти четырехкратное превышение (3,82%), а у DNIPRO OIL GROUP вообще более семикратного! Напомним, это опасное соединение, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя. При таком огромном количестве бензола проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны. По сути, как и практически гарантирована поломка автомобиля.
Подробности – в инфографике:
Читайте также:
Автор:
Раньше за вход в парк Шевченко нужно было платить. В…
На Днепропетровщине из реки вытащили тело женщины.
Как отмечают риэлторы, самый пик покупок дач в Днепре приходится…
Продолжается полномасштабная война, каждый громкий звук вызывает у горожан неприятные…
За этот период мужчина получил 12 тысяч гривен.
Раньше за вход в парк Шевченко нужно было платить. В парке были аллеи, пару аттракционов, театр, росли разные растения и продавались мороженное и напитки. Плату за вход отметили более 50 лет назад.
Нужна ваша помощь!
На Днепропетровщине из реки вытащили тело женщины.
Волонтер из Никополя, которого искали почти неделю, попал в больницу с инсультом.
Как отмечают риэлторы, самый пик покупок дач в Днепре приходится на конец весны и начало лета и начало осени. Весной ее покупают те, кто хочет провести теплые дни на природе или заняться выращиванием своих овощей и фруктов, а в конце…
В Раде зарегистрировали законопроект о "относительно справедливой мобилизации".
Продолжается полномасштабная война, каждый громкий звук вызывает у горожан неприятные ассоциации, однако не всем до этого есть дело.
Впервые с начала войны НБУ разрешил банкам продавать населению больше безналичной валюты.
В Днепре и области объявили о чрезвычайной пожарной опасности.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!