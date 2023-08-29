На Дніпропетровщині на деяких АЗС замість бензину продають сурогат

Кількість фальсифікованого пального в Україні значно зменшилася, але однаково є окремі мережі, які замість бензину продають сурогат.

Експерти Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити, де саме.

Дослідники відібрали проби бензину А-95 в найбільших всеукраїнських мережах (WOG, SOCAR, ОККО, ANP, PRIME, АВІАС, MARSHALL, AMIC, SHELL), а також у регіональних продавців (київські KLO та AVANTAGE 7, запорізький ZOG та PARALLEL, полтавську BVS, дніпровську NEFTEK, харківська ОВІС та мережі CHIPO та U.GO). Експерти не оминули увагою і невеличкі мережі, які оперують в райцентрах і невеликих містах (24\7, KRAFT, LN ENERGY, DNIPRO OIL GROUP). Крім того, було перевірено і «брендові» сорти бензину А-95 в великих мережах, а саме SOCAR NANO, WOG MUSTANG, ОККО PULLS, КLO VENTUS, SHELL V-POWER.

За даними Інституту споживчих експертиз, якість бензину у більшості мереж відповідає нормативам Євро-5 (SOCAR NANO, WOG MUSTANG, ОККО PULLS, WOG, SOCAR, ОККО, KLO, PRIME, AVANTAGE 7, CHIPO, ZOG та ОВІС). Показники у бензинів, придбаних у цих мережах, були значно кращими від вимог ДСТУ.

Мережі BVS, MARSHALL, AMIC, SHELL, NEFTEK, PARALLEL продають бензин, який відповідає стандарту Євро 5, але з показниками, ближчими до граничних норм.

А от неякісним пальним в основному торгують АЗС малих регіональних мереж та поодиноких заправок. Єдиний виняток з правил – всеукраїнські мережі ANP та АВІАС. Наприклад, у бензину А-95, яке придбали на АЗС 24/7 в Дніпропетровській області, октанове число становило 92 одиниці (при нормі – не менше 95 одиниць). Експерти зазначають, що це чіткий маркер саморобного палива, виготовленого в кустарних умовах. У зразку АЗС KRAFT знайшли забагато сірки – перевищення в тридцять п’ять разів (352 мг/кг при нормі не більше 10). А кількість сірки у пробі DNIPRO OIL GROUP перевищувала норму в 70 раз, тобто 706 мг/кг. Об’ємна частка отруйного бензолу в пробах цих мереж теж не відстала. У бензині з АЗС KRAFT – майже чотирикратне перевищення (3,82%), а у DNIPRO OIL GROUP взагалі понад семикратне! Нагадаємо, це небезпечна сполука, від якої утворюється нагар та відбувається перегрів двигуна. При такій величезній кількості бензолу проблеми зі здоров’ям у водіїв та пішоходів практично неминучі. Власне, як і фактично гарантована поломка автомобіля.

Подробиці – в інфографіці:

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