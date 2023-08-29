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На Дніпропетровщині на деяких АЗС замість бензину продають сурогат

Сьогодні 14:59
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Кількість фальсифікованого пального в Україні значно зменшилася, але однаково є окремі мережі, які замість бензину продають сурогат.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на деяких АЗС замість бензину продають сурогат

Експерти Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити, де саме. 

Дослідники відібрали проби бензину А-95 в найбільших всеукраїнських мережах (WOG, SOCAR, ОККО, ANP, PRIME, АВІАС, MARSHALL, AMIC, SHELL), а також у регіональних продавців (київські KLO та AVANTAGE 7, запорізький ZOG та PARALLEL, полтавську BVS, дніпровську NEFTEK, харківська ОВІС та мережі CHIPO та U.GO). Експерти не оминули увагою і невеличкі мережі, які оперують в райцентрах і невеликих містах (24\7, KRAFT, LN ENERGY, DNIPRO OIL GROUP). Крім того, було перевірено і «брендові» сорти бензину А-95 в великих мережах, а саме SOCAR NANO, WOG MUSTANG, ОККО PULLS, КLO VENTUS, SHELL V-POWER.

За даними Інституту споживчих експертиз, якість бензину у більшості мереж відповідає нормативам Євро-5 (SOCAR NANO, WOG MUSTANG, ОККО PULLS, WOG, SOCAR, ОККО, KLO, PRIME, AVANTAGE 7, CHIPO, ZOG та ОВІС). Показники у бензинів, придбаних у цих мережах, були значно кращими від вимог ДСТУ.

Мережі BVS, MARSHALL, AMIC, SHELL, NEFTEK, PARALLEL продають бензин, який відповідає стандарту Євро 5, але з показниками, ближчими до граничних норм.

А от неякісним пальним в основному торгують АЗС малих регіональних мереж та поодиноких заправок. Єдиний виняток з правил – всеукраїнські мережі ANP та АВІАС. Наприклад, у бензину А-95, яке придбали на АЗС 24/7 в Дніпропетровській області, октанове число становило 92 одиниці (при нормі – не менше 95 одиниць). Експерти зазначають, що це чіткий маркер саморобного палива, виготовленого в кустарних умовах. У зразку АЗС KRAFT знайшли забагато сірки – перевищення в тридцять п’ять разів (352 мг/кг при нормі не більше 10). А кількість сірки у пробі DNIPRO OIL GROUP перевищувала норму в 70 раз, тобто 706 мг/кг. Об’ємна частка отруйного бензолу в пробах цих мереж теж не відстала. У бензині з АЗС KRAFT – майже чотирикратне перевищення (3,82%), а у DNIPRO OIL GROUP взагалі понад семикратне! Нагадаємо, це небезпечна сполука, від якої утворюється нагар та відбувається перегрів двигуна. При такій величезній кількості бензолу проблеми зі здоров’ям у водіїв та пішоходів практично неминучі. Власне, як і фактично гарантована поломка автомобіля.

Подробиці – в інфографіці:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на деяких АЗС замість бензину продають сурогат

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на деяких АЗС замість бензину продають сурогатУкраїнська

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