В Днепропетровской области магазин поил людей некачественным алкоголем

Недобросовестного продавца разоблачили полицейские.
Как сообщили правоохранители, на территории села Дмитровка в Синельниковском районе работал магазин, который продавал алкоголь без лицензии. Более того, напитки были некачественными.
Недавно полицейские посетили магазин, который продавал алкогольные напитки. Оказалось, что у владельца торговой точки нет соответствующей лицензии. Товар изъяли и направили на химическую экспертизу.
Специалисты выяснили, что продукция не отвечает требованиям ДСТУ.
Руководителю объявили о подозрении о незаконном изготовлении, хранении, сбыте или транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров.
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