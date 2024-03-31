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В Днепропетровской области магазин поил людей некачественным алкоголем

Сегодня 10:25
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В Днепропетровской области людей поили некачественным алкоголем.

Новости Днепра про В Днепропетровской области магазин поил людей некачественным алкоголем

Недобросовестного продавца разоблачили полицейские.

Как сообщили правоохранители, на территории села Дмитровка в Синельниковском районе работал магазин, который продавал алкоголь без лицензии. Более того, напитки были некачественными.

Недавно полицейские посетили магазин, который продавал алкогольные напитки. Оказалось, что у владельца торговой точки нет соответствующей лицензии. Товар изъяли и направили на химическую экспертизу.

Специалисты выяснили, что продукция не отвечает требованиям ДСТУ.

Руководителю объявили о подозрении о незаконном изготовлении, хранении, сбыте или транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров.

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