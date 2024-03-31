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У Дніпропетровській області магазин поїв людей неякісним алкоголем

Сьогодні 10:25
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У Дніпропетровській області людей поїли неякісним алкоголем.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області магазин поїв людей неякісним алкоголем

Недобросовісного продавця викрили поліціянти. 

Як повідомили правоохоронці, на території села Дмитрівка, що в Синельниківському районі, працював магазин, який продавав алкоголь без ліцензії. Ба більше, напої були неякісними. 

Нещодавно поліціянти навідалися до магазину, який продавав алкогольні напої. Виявилося, що у власника торгової точки немає відповідної ліцензії. Товар вилучили та направили на хімічну експертизу. 

Фахівці з’ясували, що продукція не відповідає вимогам ДСТУ. 

Керівнику оголосили про підозру про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

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