Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепропетровской области количество ВИЧ-инфицированных выросло до 30 тысяч в год

В Днепропетровской области количество ВИЧ-инфицированных выросло до 30 тысяч в год

Сегодня 18:26
просмотров

В Днепропетровской области из-за войны несколько возросло количество инфицированных ВИЧ.

Новости Днепра про В Днепропетровской области количество ВИЧ-инфицированных выросло до 30 тысяч в год

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают ежегодно 1 декабря.

Как рассказала директор медицинского центра социально значимых болезней Мария Гудова, в Днепропетровской области за год количество ВИЧ-инфицированных возросло до 30 тысяч. В прошлом году в регионе зафиксировали более 29 тысяч заболевших, сообщает Днепр ОВА.

Такой рост частично связывают с тем, что в области увеличилось количество людей из других областей, а среди них также есть те, кто нуждается в антиретровирусной терапии. Пока показатель заболеваемости на Днепропетровщине втрое превышает среднюю цифру в Украине — 68 случаев на 100 тысяч населения.

«Миграция в нашем регионе и так значительна, а с войной она еще увеличилась. Изменилась цифра в разрезе пациентов, получающих лечение. Если раньше это были только жители нашей области, то сегодня от 700 до 1000 пересленцев получают антиретровирусную терапию», — сказала директор медицинского центра социально значимых болезней.

Чиновник отмечает, что каждый может бесплатно пройти тестирование на ВИЧ в учреждениях здравоохранения, областных и городских СПИД-центрах и кабинетах доверия. Лечение от инфекции – также бесплатное.

Читайте також:

Новости Днепра про В Днепропетровской области количество ВИЧ-инфицированных выросло до 30 тысяч в годУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области количество ВИЧ-инфицированных выросло до 30 тысяч в годРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Церковный календарь на декабрь: когда верующие в Днепре должны отмечать праздники
Новости Украины
Сегодня 19:34
Церковный календарь на декабрь: когда верующие в Днепре должны отмечать праздники

Военный капеллан еще раз напомнил календарь праздников на декабрь.

В Днепре на правом берегу появились новые колонки с водой: адреса
Новости Днепра
Сегодня 17:46
В Днепре на правом берегу появились новые колонки с водой: адреса

В Днепре установили новые водозаборные колонки.

Сколько стоит однокомнатная в разных районах Днепра (декабрь 2023)
Новости Днепра
Сегодня 17:37
Сколько стоит однокомнатная в разных районах Днепра (декабрь 2023)

Чтобы купить однокомнатную квартиру в Днепре хватит в среднем 560…

В Днепре можно бесплатно сходить в планетарий, но не всем
Новости Днепра
Сегодня 16:40
В Днепре можно бесплатно сходить в планетарий, но не всем

Попасть в планетарий в Днепре можно бесплатно, но не всем.

Последние новости

Церковный календарь на декабрь: когда верующие в Днепре должны отмечать праздники
Церковный календарь на декабрь: когда верующие в Днепре должны отмечать праздники

Военный капеллан еще раз напомнил календарь праздников на декабрь.

Сегодня 19:34
1
просмотров
В ЦЭК анонсировали отключение света в Днепре и области на следующей неделе: все адреса и даты
В ЦЭК анонсировали отключение света в Днепре и области на следующей неделе: все адреса и даты

С понедельника в Днепре и области будут выключать свет.

Сегодня 18:07
6
просмотров
В Днепре на правом берегу появились новые колонки с водой: адреса
В Днепре на правом берегу появились новые колонки с водой: адреса

В Днепре установили новые водозаборные колонки.

Сегодня 17:46
5
просмотров
Сколько стоит однокомнатная в разных районах Днепра (декабрь 2023)
Сколько стоит однокомнатная в разных районах Днепра (декабрь 2023)

Чтобы купить однокомнатную квартиру в Днепре хватит в среднем 560 тыс грн. Цена зависит от месторасположения жилья – в каком доме она находится, в каком районе, насколько развита инфраструктура рядом. Таким дешевым квартирам требуется капитальный ремонт, но если поискать –…

Сегодня 17:37
5
просмотров
На Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 25-летнего мужчину: последний раз видели 3 ноября
На Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 25-летнего мужчину: последний раз видели 3 ноября

Присмотритесь внимательно к фото, возможно, вы видели этого мужчину!

Сегодня 17:08
3
просмотров
В Днепре можно бесплатно сходить в планетарий, но не всем
В Днепре можно бесплатно сходить в планетарий, но не всем

Попасть в планетарий в Днепре можно бесплатно, но не всем.

Сегодня 16:40
2
просмотров
Кому из жителей Днепра ждать повестку в декабре: названо 5 категорий
Кому из жителей Днепра ждать повестку в декабре: названо 5 категорий

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продлены до 14 февраля 2024 года.

Сегодня 16:20
10
просмотров
Жителей Днепра и области призвали проверять елки на радиационную чистоту: в чем дело
Жителей Днепра и области призвали проверять елки на радиационную чистоту: в чем дело

Жителей Днепропетровской области призывают учитывать экологичность елок.

Сегодня 16:00
4
просмотров
В Днепре на пожаре погиб мужчина: комментарий ГСЧС
В Днепре на пожаре погиб мужчина: комментарий ГСЧС

Данные погибшего устанавливаются.

Сегодня 15:32
9
просмотров
Где в Днепре можно бесплатно посетить  курсы украинского языка: список мест
Где в Днепре можно бесплатно посетить  курсы украинского языка: список мест

Многие люди в Днепре сейчас переходят на украинский язык. Для тех, кто всю жизнь говорил на другом языке  это может быть немного сложно, но в городе есть много бесплатных курсов, где можно не только научиться хорошо разговаривать и понимать украинский…

Сегодня 15:07
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх