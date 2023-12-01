В Днепропетровской области количество ВИЧ-инфицированных выросло до 30 тысяч в год

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают ежегодно 1 декабря.
Как рассказала директор медицинского центра социально значимых болезней Мария Гудова, в Днепропетровской области за год количество ВИЧ-инфицированных возросло до 30 тысяч. В прошлом году в регионе зафиксировали более 29 тысяч заболевших, сообщает Днепр ОВА.
Такой рост частично связывают с тем, что в области увеличилось количество людей из других областей, а среди них также есть те, кто нуждается в антиретровирусной терапии. Пока показатель заболеваемости на Днепропетровщине втрое превышает среднюю цифру в Украине — 68 случаев на 100 тысяч населения.
«Миграция в нашем регионе и так значительна, а с войной она еще увеличилась. Изменилась цифра в разрезе пациентов, получающих лечение. Если раньше это были только жители нашей области, то сегодня от 700 до 1000 пересленцев получают антиретровирусную терапию», — сказала директор медицинского центра социально значимых болезней.
Чиновник отмечает, что каждый может бесплатно пройти тестирование на ВИЧ в учреждениях здравоохранения, областных и городских СПИД-центрах и кабинетах доверия. Лечение от инфекции – также бесплатное.
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