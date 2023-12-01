Мешканців Дніпра та області закликали перевіряти ялинки на радіаційну чистоту: у чому річ

Жителів Дніпропетровської області закликають зважати на екологічність ялинок.

Купляти прочіповані ялинки на офіційних базарах треба не тільки для того, щоб не мучила совість, а й щоб вони були безпечними. Як повідомили фахівці “Криворізького районного відділу ДУ “Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ”, в Україні можуть продавати радіоактивні ялинки.

Через те, що частина лісів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС тепер забруднена, на ринок іноді потрапляють ялинки, які “фонять”. Чорні лісоруби не сильно піклуються про санітарні норми, тому часто навідуються у небезпечні зони, щоб набратися товару.

Ба більше, значну частину ялинок, які потрапляють у продаж, виростили саме на півночі України, де й спостерігається найбільша забрудненість лісів радіонуклідами.

Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до радіоактивного забруднення значних площ лісів різних природних зон України та саме лісові масиви затримали значну кількість радіонуклідів. Минуло вже 35 років після аварії. Але велика кількість хвойних дерев, що реалізується на території України вирощується саме на півночі країни, — йдеться в повідомленні.

При купівлі ялинки переконайтеся, що вона пройшла радіаційний контроль в атестованих установах. Хвойні дерева необхідно купувати тільки на офіційних точках продажу, при наявності відповідних документів.

Якщо дерево чіповане — це гарантія його екологічності.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі анонсували відкриття 117 ялинкових базарів. Купити дерева можна також у лісгоспах, де саме ми розповідали ТУТ.

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