У Дніпропетровській області кількість ВІЛ-інфікованих виросла до 30 тисяч за рік

У Дніпропетровській області через війну трохи зросла кількість інфікованих ВІЛ.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом щороку відзначають 1 грудня.

Як розповіла директорка медичного центру соціально значущих хвороб Марія Гудова, у Дніпропетровській області за рік кількість ВІЛ-інфікованих зросла до 30 тисяч. Торік в регіоні зафіксували понад 29 тисяч хворих, повідомляє Дніпро ОВА.

Таке зростання частково пов’язують з тим, що в області побільшало людей з інших областей, а серед них також є ті, хто потребує антиретровірусної терапії. Наразі показник захворюваності на Дніпропетровщині втричі перевищує середню цифру в Україні — 68 випадків на 100 тисяч населення.

“Міграція в нашому регіоні й так значна, а з війною вона ще збільшилась. Змінилась цифра у розрізі пацієнтів, які отримують лікування. Якщо раніше це були лише мешканці нашої області, то на сьогодні від 700 до 1000 пересленців отримують антиретровірусну терапію”, – сказала директорка медичного центру соціально значущих хвороб.

Посадовиця зауважує, що кожен може безплатно пройти тестування на ВІЛ у закладах охорони здоров’я, обласних та міських СНІД-центрах та кабінетах довіри. Лікування від інфекції — також безкоштовне.

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