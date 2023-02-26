В Днепре злоумышленник пытался ограбить дом, однако его встретили с кулаками

Злоумышленник, которым оказался 44-летний местный житель, хотел украсть велосипед и электроинструменты. Владельцы имущества остановили его своими силами. Об этом пишет «Репортер».
Когда на место по вызову прибыли правоохранители, то увидели драку между грабителем и мужем заявительницы. Первый пытался сбежать, однако у него не получилось.
Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции для установления всех обстоятельств происшествия.
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