В Днепре злоумышленник пытался ограбить дом, однако его встретили с кулаками

В Днепре в один из частных домов на улице Водопроводная пытался проникнуть грабитель в маске. Его заметила владелица жилья и сообщила в полицию.

Злоумышленник, которым оказался 44-летний местный житель, хотел украсть велосипед и электроинструменты. Владельцы имущества остановили его своими силами. Об этом пишет «Репортер».

Когда на место по вызову прибыли правоохранители, то увидели драку между грабителем и мужем заявительницы. Первый пытался сбежать, однако у него не получилось.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

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