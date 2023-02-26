У Дніпрі зловмисник намагався пограбувати будинок, проте його зустріли з кулаками

Зловмисник, яким виявився 44-річний місцевий житель, хотів вкрасти велосипед та електроінструменти. Власники майна зупинили його своїми силами. Про це пише “Репортер”.
Коли на місце за викликом прибули правоохоронці, то побачили бійку між грабіжником та чоловіком заявниці. Перший намагався втекти, проте в нього не вийшло.
Підозрюваного було затримано та доставлено у відділення поліції для встановлення всіх обставин події.
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