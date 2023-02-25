Майже 10 років тероризував містян: СБУ затримала “смотрящего” за Кривим Рогом

Служба безпеки України на Дніпропетровщині затримала кримінального авторитета, який майже 10 років тероризував мешканців Кривого Рогу. Зловмисник відомий у місті як "смотрящий".

Зловмисник був причетний до численних фактів оподаткування “даниною” представників малого та середнього бізнесу. Про його затримання повідомляється на сторінці СБУ у Facebook

Також затриманий брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні злочинні угруповання. За вирішення таких “негараздів” він отримував свій відсоток від загальної суми “вибитих” грошей. Якщо хтось відмовлявся “віддавати борг”, то люди з банди погрожували їм та їхнім родичам насильством, фізичною розправою і знищенням майна.

Не обійшлося і без зв’зків з країною-терористкою Росією.

“Зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища рф, у тому числі з російськими «злодіями в законі». З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого «общака». Все це негативно впливало на криміногенну обстановку в регіоні та розхитувало внутрішню ситуацію у Кривому Розі”, – повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали “смотрящего”, коли той в черговий раз намагався отримати гроші за вирішення “спірних питань” з представниками бізнесу. Він звинувачується у встановленні або поширенні злочинного впливу. Йому загрожує 15 років в’язниці.

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