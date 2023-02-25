Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Майже 10 років тероризував містян: СБУ затримала “смотрящего” за Кривим Рогом

Майже 10 років тероризував містян: СБУ затримала “смотрящего” за Кривим Рогом

Сьогодні 15:45
просмотров

Служба безпеки України на Дніпропетровщині затримала кримінального авторитета, який майже 10 років тероризував мешканців Кривого Рогу. Зловмисник відомий у місті як "смотрящий".
Новости Днепра про Майже 10 років тероризував містян: СБУ затримала
Зловмисник був причетний до численних фактів оподаткування “даниною” представників малого та середнього бізнесу. Про його затримання повідомляється на сторінці СБУ у Facebook
 
Також затриманий брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні злочинні угруповання. За вирішення таких “негараздів” він отримував свій відсоток від загальної суми “вибитих” грошей. Якщо хтось відмовлявся “віддавати борг”, то люди з банди погрожували їм та їхнім родичам насильством, фізичною розправою і знищенням майна.
 
Не обійшлося і без зв’зків з країною-терористкою Росією. 
 
“Зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища рф, у тому числі з російськими «злодіями в законі». З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого «общака». Все це негативно впливало на криміногенну обстановку в регіоні та розхитувало внутрішню ситуацію у Кривому Розі”, – повідомляє пресслужба СБУ. 
 
Правоохоронці затримали “смотрящего”, коли той в черговий раз намагався отримати гроші за вирішення “спірних питань” з представниками бізнесу. Він звинувачується у встановленні або поширенні злочинного впливу. Йому загрожує 15 років в’язниці. 
Новости Днепра про Майже 10 років тероризував містян: СБУ затримала
 

Новости Днепра про Майже 10 років тероризував містян: СБУ затримала Українська Новости Днепра про Майже 10 років тероризував містян: СБУ затримала Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпрянка викликала патрульних, бо її ображала невістка, а ті знайшли в її сина 60 літрів марихуани
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:51
    Дніпрянка викликала патрульних, бо її ображала невістка, а ті знайшли в її сина 60 літрів марихуани

    У п'ятницю, 24 лютого, патрульні Дніпра приїхали на виклик на…

    У Дніпропетровській області перевірили якість води: наскільки вона безпечна
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:17
    У Дніпропетровській області перевірили якість води: наскільки вона безпечна

    Спеціалісти Дніпропетровського ОЦКПХ МОЗ дослідили якість питної води в Дніпрі…

    Україна в очікуванні ракетної атаки: окупанти активізували розвідувальні БПЛА та авіацію
    новини України
    Сьогодні 13:34
    Україна в очікуванні ракетної атаки: окупанти активізували розвідувальні БПЛА та авіацію

    Росія, імовірно, готується вкотре атакувати Україну ракетами. Зокрема, наразі спостерігається…

    Третій день не виходить на зв’язок: у Дніпропетровській області розшукують 33-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:53
    Третій день не виходить на зв’язок: у Дніпропетровській області розшукують 33-річного чоловіка

    Мешканець міста Кам'янське Дніпропетровської області Олександр Кудашка 22 лютого виїхав…

    Наверх