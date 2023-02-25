На Дніпропетровщині після ворожих обстрілів з-під завалів врятували поранених тварин (ФОТО)

Так, у Марганці залишки зруйнованого житла, у яке влучили окупанти, впали на собачу будку. Господарі були впевнені, що пес втік, але, на жаль, тваринка опинилася під завалами.
Про це повідомляє пресслужба поліції у Дніпропетровській області.
Собаку на прізвисько Рем знайшли пораненим у його зруйнованій будці. Поліцейські швидко зорієнтувалися: поклали чотирилапого друга на простирадло та на службовій автівці доставили до ветклініки. Там постраждалій тваринці надали першу медичну допомогу.
Наразі Рем у тяжкому стані перебуває під крапельницями та пильним наглядом ветеринарів.
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