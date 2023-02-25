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  • На Дніпропетровщині після ворожих обстрілів з-під завалів врятували поранених тварин (ФОТО)

На Дніпропетровщині після ворожих обстрілів з-під завалів врятували поранених тварин (ФОТО)

Сьогодні 16:33
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Росія продовжує атакувати Дніпропетровщину, руйнуючи своїми снарядами цивільну інфраструктуру колись мирних міст. Регулярно страждає Нікопольський район, який ворог обстріляв, зокрема, минулої ночі. Люди, на щастя, не постраждали, проте під завалами опинилися брати наші менші.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині після ворожих обстрілів з-під завалів врятували поранених тварин (ФОТО)

Так, у Марганці залишки зруйнованого житла, у яке влучили окупанти, впали на собачу будку. Господарі були впевнені, що пес втік, але, на жаль, тваринка опинилася під завалами. 

Про це повідомляє пресслужба поліції у Дніпропетровській області.

Собаку на прізвисько Рем знайшли пораненим у його зруйнованій будці. Поліцейські швидко зорієнтувалися: поклали чотирилапого друга на простирадло та на службовій автівці доставили до ветклініки. Там постраждалій тваринці надали першу медичну допомогу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині після ворожих обстрілів з-під завалів врятували поранених тварин (ФОТО)

Наразі Рем у тяжкому стані перебуває під крапельницями та пильним наглядом ветеринарів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині після ворожих обстрілів з-під завалів врятували поранених тварин (ФОТО)

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині після ворожих обстрілів з-під завалів врятували поранених тварин (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині після ворожих обстрілів з-під завалів врятували поранених тварин (ФОТО)Русский

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