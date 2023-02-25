На Дніпропетровщині після ворожих обстрілів з-під завалів врятували поранених тварин (ФОТО)

Росія продовжує атакувати Дніпропетровщину, руйнуючи своїми снарядами цивільну інфраструктуру колись мирних міст. Регулярно страждає Нікопольський район, який ворог обстріляв, зокрема, минулої ночі. Люди, на щастя, не постраждали, проте під завалами опинилися брати наші менші.

Так, у Марганці залишки зруйнованого житла, у яке влучили окупанти, впали на собачу будку. Господарі були впевнені, що пес втік, але, на жаль, тваринка опинилася під завалами.

Про це повідомляє пресслужба поліції у Дніпропетровській області.

Собаку на прізвисько Рем знайшли пораненим у його зруйнованій будці. Поліцейські швидко зорієнтувалися: поклали чотирилапого друга на простирадло та на службовій автівці доставили до ветклініки. Там постраждалій тваринці надали першу медичну допомогу.

Наразі Рем у тяжкому стані перебуває під крапельницями та пильним наглядом ветеринарів.

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