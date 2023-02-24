“ПТН-ПНХ”: у Дніпрі випустили нову марку з малюнком Бенксі (ФОТО)

У Дніпрі погасили нову марку.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Нова марка “Укрпошти” називається “ПТН-ПНХ” та присвячена річниці великого російського вторгнення. У дизайні використали графіті всесвітньовідомого стріт-артера Бенксі, яке він залишив на стіні будинку в Бородянці.

Як маленький хлопчик на тому графіті долає дорослого дзюдоїста, так і відносно маленька Україна долає найбільшу державу і “другу армію” світу.

На одному аркуші шість марок. Тираж – 250 тисяч аркушів, а Дніпропетровщина отримала 6 тисяч. Зазначається, що частина коштів від продажу марок піде на відновлення зруйнованих навчальних закладів. Відсьогодні марку можна придбати у відділеннях Укрпошти та онлайн.

Нагадаємо, раніше “Укрпошта” випустила серію марок, які світяться в темряві. Вони присвячені працівникам критичної інфраструктури.

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