В Днепре женщина сделала дома кератиновое выпрямление и загремела в больницу: что с ней

Как рассказал медик Областной станции ЭМД Влад Боднюк, на днях в «скорую» позвонила женщина, которая рассказала, что ее сестра потеряла сознание.
На вызов выехала одна из бригад Новокодакской станции экстренной помощи. Приехав на место, медики увидели 32-летнюю днепрянку, которая была без сознания. Сестра рассказала, что они проводили процедуру кератирование дома, но в какой-то момент женщине стало плохо и она потеряла сознание.
При осмотре: состояние женщины тяжелое, сознание отсутствует, кожные покровы холодные, бледные, поверхностное дыхание, сухие свистящие хрипы, АД 65/40 мм.рт.ст., пульсоксиметрия SpO2 и пульс на периферии не определяется. ЭКГ – ритм синусовый, правильный, ЧСС -128 уд/мин. Глюкотест капиллярной крови – 5,8 ммоль/л, – отметил медик.
Пациентке ввели адреналин, провели инфузионную и кислородную терапию. После этого госпитализировали в больницу Днепра с диагнозом анафилактический шок. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Ее состояние – стабильно-тяжелое.
Как пояснил медик, во время этой бьюти процедуры используют кератин. Это белок, который состоит из аминокислот и наносится на волосы, после чего они выравниваются термощипцами. В течение процедуры выделяется формальдегид – газ, который имеет неприятный, резкий запах и может вызвать аллергию.
Что и случилось с женщиной, решившей провести сложную процедуру в домашних условиях.
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