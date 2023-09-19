У Дніпрі жінка зробила вдома кератинове випрямлення та загриміла до лікарні: що з нею

У Дніпрі жінка загриміла до лікарні через бьюті процедуру.

Як розповів медик Обласної станції ЕМД Влад Боднюк, днями до “швидкої” зателефонувала жінка, яка розповіла, що її сестра втратила свідомість.

На виклик виїхала одна із бригад Новокодацької станції екстреної допомоги. Приїхавши на місце, медики побачили 32-річну дніпрянку, яка була без свідомості. Сестра розповіла, що вони проводили процедуру кератинування вдома, але в якийсь момент жінці стало погано та вона знепритомніла.

При огляді: стан жінки важкий, свідомість відсутня, шкірні покриви холодні, бліді, дихання поверхневе, сухі свистячі хрипи, АТ 65/40 мм.рт.ст., пульсоксиметрія SpO2 та пульс на периферії не визначається. ЕКГ – ритм синусовий, правильний, ЧСС -128 уд/хв. Глюкотест капілярної крові – 5,8 ммоль/л, – зазначив медик.

Пацієнтці ввели адреналін, провели інфузійну та кисневу терапію. Після цього ушпиталили до лікарні Дніпра з діагнозом анафілактичний шок. Наразі вона під наглядом лікарів. Її стан – стабільно-важкий.

Як пояснив медик, під час кератинування використовують кератин. Це білок, який складається з амінокислот і наноситься на волосся, після чого воно вирівнюється термощипцями. Протягом процедури виділяється формальдегід – газ, який має неприємний, різкий запах та може викликати алергію.

Що й сталося із жінкою, яка вирішила провести складну процедуру в домашніх умовах.

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