Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі жінка зробила вдома кератинове випрямлення та загриміла до лікарні: що з нею

У Дніпрі жінка зробила вдома кератинове випрямлення та загриміла до лікарні: що з нею

Сьогодні 16:44
просмотров

У Дніпрі жінка загриміла до лікарні через бьюті процедуру.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка зробила вдома кератинове випрямлення та загриміла до лікарні: що з нею

Як розповів медик Обласної станції ЕМД Влад Боднюк, днями до “швидкої” зателефонувала жінка, яка розповіла, що її сестра втратила свідомість. 

На виклик виїхала одна із бригад Новокодацької станції екстреної допомоги. Приїхавши на місце, медики побачили 32-річну дніпрянку, яка була без свідомості. Сестра розповіла, що вони проводили процедуру кератинування вдома, але в якийсь момент жінці стало погано та вона знепритомніла. 

При огляді: стан жінки важкий, свідомість відсутня, шкірні покриви холодні, бліді, дихання поверхневе, сухі свистячі хрипи, АТ 65/40 мм.рт.ст., пульсоксиметрія SpO2 та пульс на периферії не визначається. ЕКГ – ритм синусовий, правильний, ЧСС -128 уд/хв. Глюкотест капілярної крові – 5,8 ммоль/л, – зазначив медик. 
Пацієнтці ввели адреналін, провели інфузійну та кисневу терапію. Після цього ушпиталили до лікарні Дніпра з діагнозом анафілактичний шок. Наразі вона під наглядом лікарів. Її стан – стабільно-важкий. 
 

Як пояснив медик, під час кератинування використовують кератин. Це білок, який складається з амінокислот і наноситься на волосся, після чого воно вирівнюється термощипцями. Протягом процедури виділяється формальдегід – газ, який має неприємний, різкий запах та може викликати алергію. 

Що й сталося із жінкою, яка вирішила провести складну процедуру в домашніх умовах. 

Новости Днепра про У Дніпрі жінка зробила вдома кератинове випрямлення та загриміла до лікарні: що з нею

#image_title

Читайте также:

Новости Днепра про У Дніпрі жінка зробила вдома кератинове випрямлення та загриміла до лікарні: що з неюУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі жінка зробила вдома кератинове випрямлення та загриміла до лікарні: що з неюРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як у Дніпрі перевірити лічильник електроенергії: скільки це коштує і коли потрібно перевіряти
Новини Дніпра
Сьогодні 17:37
Як у Дніпрі перевірити лічильник електроенергії: скільки це коштує і коли потрібно перевіряти

В Україні знову почнуть перевіряти електролічильники. Для звичайних побутових споживачів…

У Дніпрі на Ливарній зіткнулися Renault та BMW: рух ускладнено
Новини Дніпра
Сьогодні 16:39
У Дніпрі на Ливарній зіткнулися Renault та BMW: рух ускладнено

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Селище у передмісті та кілька вулиць у Дніпрі залишилися без води: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 16:26
Селище у передмісті та кілька вулиць у Дніпрі залишилися без води: що сталося

Зробіть вдома запаси води!

У Дніпрі знайшли жука-пожирача амброзії, який здатен знищити надоїдливу рослину
Новини Дніпра
Сьогодні 15:40
У Дніпрі знайшли жука-пожирача амброзії, який здатен знищити надоїдливу рослину

У Дніпрі помітили корисного родича колорадського жука.

Наверх