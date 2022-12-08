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В Днепре женщина, обгоревшая при пожаре, умерла по дороге в больницу

Сегодня 07:15
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В Днепре по дороге в больницу умерла женщина, которая получила тяжелые ожоги при пожаре в её доме.

Новости Днепра про В Днепре женщина, обгоревшая при пожаре, умерла по дороге в больницу

Пожар произошел 7 декабря в частном доме по улице по улице Николая Гнатюка Соборного района. В задымленном помещении спасатели обнаружили без сознания 72-летнюю владелицу дома и вынесли её на свежий воздух.

Медики госпитализировали пострадавшую с ожогами и отравлением продуктами горения. Но, к сожалению, во время транспортировки в больницу женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.

Новости Днепра про В Днепре женщина, обгоревшая при пожаре, умерла по дороге в больницу

Новости Днепра про В Днепре женщина, обгоревшая при пожаре, умерла по дороге в больницу

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