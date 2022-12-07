Из-за обесточивания некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, без воды остались жители:
Водоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии.
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