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Из-за обесточивания некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Сегодня 10:09
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Сегодня, 7 декабря, некоторые жители Днепра из-за отключения света остались без воды.

Новости Днепра про Из-за обесточивания некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, без воды остались жители:

  • просп. Слобожанского, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 233;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумской, 8-64;
  • ул. Старочумацкой, 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, 1-36;
  • ул. Яркой, 1-41;
  • ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенней, 7-13.

Водоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии.

Новости Днепра про Из-за обесточивания некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

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