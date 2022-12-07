Из-за обесточивания некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Так, без воды остались жители:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 7 декабря, некоторые жители Днепра из-за отключения света остались без воды.

Сегодня, 6 декабря, около 18.15 в Кривом Роге раздался взрыв.

В Днепре происходят аварийные и плановые отключения света. И если…

Во вторник, 6 декабря, в 11:06 на линию «101» сообщили…

В Кривом Роге горел гараж с авто внутри (ФОТО) Во вторник, 6 декабря, в 11:06 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Чаплыгина в Кривом Роге. 1 просмотров

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Над Днепром и областью ночью сбили «Шахеды»: официальный комментарий В ночь на 7 декабря удалось сбить все вражеские «Шахеды», которые направили на Днепр и область. просмотров

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