У Дніпрі жінка, що обгоріла під час пожежі, померла дорогою до лікарні

У Дніпрі дорогою до лікарні померла жінка, яка отримала важкі опіки під час пожежі у її будинку.

Пожежа сталася у приватному будинку на вулиці по вулиці Миколи Гнатюка Соборного району. У задимленому приміщенні рятувальники виявили непритомну 72-річну власницю будинку та винесли її на свіже повітря.

Медики госпіталізували постраждалу з опіками та отруєнням продуктами горіння. Але, на жаль, під час транспортування до лікарні жінка померла у автомобілі швидкої допомоги.

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