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У Дніпрі жінка, що обгоріла під час пожежі, померла дорогою до лікарні

Сьогодні 07:15
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У Дніпрі дорогою до лікарні померла жінка, яка отримала важкі опіки під час пожежі у її будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка, що обгоріла під час пожежі, померла дорогою до лікарні

Пожежа сталася у приватному будинку на вулиці по вулиці Миколи Гнатюка Соборного району. У задимленому приміщенні рятувальники виявили непритомну 72-річну власницю будинку та винесли її на свіже повітря.

Медики госпіталізували постраждалу з опіками та отруєнням продуктами горіння. Але, на жаль, під час транспортування до лікарні жінка померла у автомобілі швидкої допомоги.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка, що обгоріла під час пожежі, померла дорогою до лікарні

Новости Днепра про У Дніпрі жінка, що обгоріла під час пожежі, померла дорогою до лікарні

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Новости Днепра про У Дніпрі жінка, що обгоріла під час пожежі, померла дорогою до лікарніУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі жінка, що обгоріла під час пожежі, померла дорогою до лікарніРусский

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