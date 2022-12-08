У Дніпрі жінка, що обгоріла під час пожежі, померла дорогою до лікарні

Пожежа сталася у приватному будинку на вулиці по вулиці Миколи Гнатюка Соборного району. У задимленому приміщенні рятувальники виявили непритомну 72-річну власницю будинку та винесли її на свіже повітря.
Медики госпіталізували постраждалу з опіками та отруєнням продуктами горіння. Але, на жаль, під час транспортування до лікарні жінка померла у автомобілі швидкої допомоги.
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