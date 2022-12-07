В Криворожском районе трактор взорвался на вражеском боеприпасе

В Зеленодольской громаде Криворожского района трактор взорвался на вражеском боеприпасе. Тракторист, к счастью, не пострадал.
6 декабря весь день оккупанты били по Никопольскому району. К вечеру ракетой попали в Криворожский район.
Спасатели обследуют изуродованные территории.
Будьте осторожны!
Источник: 9 канал
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