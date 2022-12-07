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В Криворожском районе трактор взорвался на вражеском боеприпасе

Сегодня 09:30
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Пиротехники ГСЧП предупреждают, что враг обильно засеял Криворожский и Никопольский районы опасными боеприпасами.

Новости Днепра про В Криворожском районе трактор взорвался на вражеском боеприпасе

В Зеленодольской громаде Криворожского района трактор взорвался на вражеском боеприпасе. Тракторист, к счастью, не пострадал.

6 декабря весь день оккупанты били по Никопольскому району. К вечеру ракетой попали в Криворожский район.

Спасатели обследуют изуродованные территории.

Будьте осторожны!

Источник: 9 канал

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