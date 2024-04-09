В Днепре завершили ремонт трамвайного переезда на проспекте Хмельницкого: как курсируют трамваи

Протяженность отремонтированного трамвайного пути в однопутном измерении - 107,7 м.

Коммунальщики завершили ремонт трамвайного переезда на просп. Богдана Хмельницкого — ул. Стромцова.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Отмечается, что переезд был в аварийном состоянии.

Протяженность отремонтированной трамвайной колеи в одноколейном измерении — 107,7 м. На перекрестке уложили широкоплоскостные плиты, поэтому проезд автотранспорта стал более комфортным, — говорится в сообщении.

Однако продолжаются ремонтные работы на просп. Богдана Хмельницкого на перекрестках с ул. Шинной и ул. 152-й Дивизии. На время ремонта трамваи №12 курсируют от пл. Старомостовой до ул. Игоря Сикорского, а трамваи №16 временно прекратили движение.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре одна из маршруток будет ездить по сокращенному маршруту.

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