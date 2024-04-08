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В Днепре одна из маршруток будет ездить по сокращенному маршруту

Сегодня 20:01
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В Днепре маршрутка будет курсировать по сокращенной схеме движения.

Новости Днепра про В Днепре одна из маршруток будет ездить по сокращенному маршруту

Из-за ремонтных работ в Днепре перекроют движение автотранспорта по железнодорожному переезду Нижнеднепровск – Узел (ул. Кадрова).

Как сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета, с 7:00 10 апреля по 19:00 11 апреля 2024 года в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет перекрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд 196 км Нижнеднепровск – Уззол.

В это время автобус № 98 будет курсировать по сокращенному маршруту. Конечная остановка будет у переезда со стороны ул. Илларионовской.

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