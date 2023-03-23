В Днепре затруднено движение через Центральный мост: что произошло

Сегодня, 23 марта, на Центральном мосту возникла большая пробка. Движение затруднено в направлении левого берега.
Как сообщает “Информатор”, все из-за аварии на мосту.
Там столкнулись «Лада» и Peugeot.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, информации о пострадавших пока нет.
Если планируете ехать на левый берез через этот мост, учитывайте эту информацию!
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