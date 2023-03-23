В Днепре затруднено движение через Центральный мост: что произошло

Движение затруднено в направлении левого берега.

Сегодня, 23 марта, на Центральном мосту возникла большая пробка. Движение затруднено в направлении левого берега.

Как сообщает “Информатор”, все из-за аварии на мосту.

Там столкнулись «Лада» и Peugeot.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, информации о пострадавших пока нет.

Если планируете ехать на левый берез через этот мост, учитывайте эту информацию!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: