У Дніпрі ускладнено рух через Центральний міст: що сталося

Рух ускладнено у напрямку лівого берега.

Сьогодні, 23 березня, на Центральному мосту виник великий затор. Рух ускладнено у напрямку лівого берега.

Як повідомляє “Інформатор”, усе через аварію на переправі.

Там зіткнулися “Лада” та Peugeot.

Зараз на місці події працюють правоохоронці, інформації щодо постраждалих поки що немає.

Якщо плануєте їхати на лівий берез через цей міст, враховуйте цю інформацію!

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