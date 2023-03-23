У Дніпрі на Запорізькому шосе чоловік вистрибнув з балкона 9-го поверху: коментар поліції

Там молодий чоловік вистрибнув з балкона 9-го поверху.
Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці.
Також зазначається, що останнім часом чоловік говорив, що йому все набридло, він хоче покінчити з життям.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Там нам повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство. Усі обставини встановлюються.
Читайте також:
Автор:
Речові ринки Дніпра поступово занепадають. Продавців стає дедалі менше, бажаючих…
Відомий дніпровський мандрівник вирушив у пішу подорож Україною.
У Дніпрі запустили спеціальні маршрутки до кладовищ міста.
Учора, 22 березня, відбулася 35-та сесія Дніпровської міської ради.