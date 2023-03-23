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  • У Дніпрі на Запорізькому шосе чоловік вистрибнув з балкона 9-го поверху: коментар поліції

У Дніпрі на Запорізькому шосе чоловік вистрибнув з балкона 9-го поверху: коментар поліції

Сьогодні 13:28
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Учора, 22 березня, на Запорізькому шосе, 60 стався жахливий інцидент.
Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе чоловік вистрибнув з балкона 9-го поверху: коментар поліції

Фото ілюстративне.

Там молодий чоловік вистрибнув з балкона 9-го поверху.

Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці.

Також зазначається, що останнім часом чоловік говорив, що йому все набридло, він хоче покінчити з життям.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Там нам повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство. Усі обставини встановлюються.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе чоловік вистрибнув з балкона 9-го поверху: коментар поліціїУкраїнська

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