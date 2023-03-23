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У квітні деякі мешканці Дніпра залишаться без газу: дати та адреси

Сьогодні 12:27
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У квітні мешканцям Дніпра та Дніпровського району відключатимуть газ.

Новости Днепра про У квітні деякі мешканці Дніпра залишаться без газу: дати та адреси

Це пов’язано з проведенням планових ремонтних робіт.

Про це повідомляє АТ “Дніпрогаз”.

Так, газ вимикатимуть за наступними адресами:

Дніпро:

4 квітня

  • вулиця Троїцька, 40.

5 квітня

  • вулиця Сухий Острів, 2, 6, 8, 10, 18/20, 20, 29, 33, 47, 57.

6 квітня

  • вулиця Гуртова, 90, 92, 94, 96, 98, 98а, 96а, 100, 102, 104, 106, 108а, 110а, 112а, 114а, 116а, 118а, 108;
  • вулиця Моторна, 19д, 19;
  • провулок Балканський, 72, 70, 68.

10 квітня

  • вулиця О. Пчілки, 35, 45, 47, 47а, 49/1, 49/2, 50, 50/1, 51, 48, 44, 42, 40/1, 40/2, 56, 54;
  • вулиця Нестора Махно, 41/1, 41/2, 43, 45, 45а, 47/2, 51, 55.

11 квітня

  • вулиця Лужникова, 2, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 43, 47, 51а, 53, 55, 59, 67, 69.

13 квітня

  • вулиця Декоративна, 5;
  • вулиця Миколи Зерова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 17, 18, 20а, 20б, 21, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а/1, 26а/3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 58, 58а, 60, 64, 66, 68;
  • провулок Декоративний, 3, 4, 8, 10, 12;
  • провулок Миколи Зерова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19.

20 квітня

  • вулиця Маяковського, 1, 3, 5.

21 квітня

  • вулиця Качалова, 2.

26 квітня

  • вулиця Петрозаводська, 500а, 520, 504, 506, 508, 510а, 510, 512;
  • вулиця Інгульська, 300а;
  • вулиця Дубовика, 11, 9, 7, 5;
  • вулиця 230-ї Стрілкової дивізії, 47, 57, 61, 67, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 69.

27 квітня

  • вулиця Берегова, 204.

Село Обухівка

20 квітня

  • вулиця Некрасова, 36, 34, 32, 30а, 30, 26, 24б, 24в, 24а, 24, 22, 20.

Підгородне

4 квітня

  • вулиця Криворізька, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15а, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

18 квітня

  • вулиця Апельсинова, 1, 6;
  • вулиця Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8;
  • вулиця Лимонна, 1, 2, 3, 4, 5, 7;
  • вулиця Мандаринова, 1, 2, 3, 7, 9;
  • садове товариство “Ландиш”, 1, 2, 4.

Щоб уникнути аварійних ситуацій, споживачі мають надати доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання.

Подачу газу обіцяють відновити після завершення робіт.

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Новости Днепра про У квітні деякі мешканці Дніпра залишаться без газу: дати та адресиУкраїнська

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