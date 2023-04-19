В Днепре затоплено более полусотни дворов, а в пригороде по улицам плавают лодки

Улицы подтопленных поселков вблизи Днепра больше похожи на каналы Венеции.

Вода продолжает топить прибрежные территории в Днепре и области. По состоянию на 13 часов 19 апреля остаются затопленными более 250 домов и 416 территорий частных домовладений. Об этом сообщили в ГСЧС.

В Днепре затоплена территория храма, развлекательного клуба «Рио», два частных дома и еще 57 дворов. Самая сложная ситуация в Куриловке в Петриковской ОТГ. Там затоплено более 216 домов и около 300 усадеб.

В Обуховке подтоплены 33 дома и 58 территорий частных домовладений. На улицах стоит вода, поэтому спасатели эвакуировали двух женщин, которые не могли самостоятельно выбраться из дома. Их лодками перевезли на сушу. Кроме этого, в Обуховке затоплено заведение отдыха «Дача Горца», а несколько улиц обесточены.

Предварительно, пик весеннего половодья придется на 20 числа апреля, а «высокая вода» уйдет в начале мая.

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