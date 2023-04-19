В Днепре затоплено более полусотни дворов, а в пригороде по улицам плавают лодки

Вода продолжает топить прибрежные территории в Днепре и области. По состоянию на 13 часов 19 апреля остаются затопленными более 250 домов и 416 территорий частных домовладений. Об этом сообщили в ГСЧС.
В Днепре затоплена территория храма, развлекательного клуба «Рио», два частных дома и еще 57 дворов. Самая сложная ситуация в Куриловке в Петриковской ОТГ. Там затоплено более 216 домов и около 300 усадеб.
В Обуховке подтоплены 33 дома и 58 территорий частных домовладений. На улицах стоит вода, поэтому спасатели эвакуировали двух женщин, которые не могли самостоятельно выбраться из дома. Их лодками перевезли на сушу. Кроме этого, в Обуховке затоплено заведение отдыха «Дача Горца», а несколько улиц обесточены.
Предварительно, пик весеннего половодья придется на 20 числа апреля, а «высокая вода» уйдет в начале мая.
Читайте также:
Автор:
Река Днепр вышла из берегов и подтопила несколько украинских областей,…
Жизнь продолжается!
В Днепре заметили краснокнижного черепашонка.
В Днепре собрались перекрыть проезжую часть по улице в центре…
Река Днепр вышла из берегов и подтопила несколько украинских областей, в том числе и Днепропетровскую. В пригороде Днепра спасатели уже передвигаются на лодках, в самом областном центре до этого дело пока еще не дошло, но вода затопила часть набережной.
Жизнь продолжается!
19 апреля городской голова Днепра Борис Филатов провел 36-ю очередную сессию горсовета. Заседание прошло оперативно и длилось около получаса.
В Днепре заметили краснокнижного черепашонка.
В Днепре собрались перекрыть проезжую часть по улице в центре города.
Днепрян разнес мусор по всему микрорайону, чтобы не вывозить на полигон.
Юрий Игнат объяснил "затишье" с массовыми ударами.
Одесский дельфинарий попал в скандал из-за блогеров, снявших видео с морскими котиками в отеле.
В Кривом Роге 17 апреля в одном из частных домов между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой 43-летний злоумышленник нанес более 10 ударов 63-летнему знакомому.
В Днепре на пепелище нашли тело мужчины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!