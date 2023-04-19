У Дніпрі затоплено понад півсотні дворів, а в передмісті вулицями плавають човни

Вулиці підтоплених селищ поблизу Дніпра більше схожі на канали Венеції.

Вода продовжує топити прибережні території в Дніпрі та області. Станом на 13 годину дня 19 квітня, залишаються затопленими понад 250 будинків та 416 територій приватних домоволодінь. Про це повідомили в ДСНС.

У Дніпрі затоплена територія храму, розважального клубу “Ріо”, два приватних будинки та ще 57 дворищ. Найскладніша ситуація в Курилівці, що в Петриківській ОТГ. Там затоплено понад 216 будинків та майже 300 садиб.

В Обухівці підтоплено 33 будинки та 58 територій приватних домоволодінь. На вулицях стоїть вода, тому рятувальники евакуювали двох жінок, які не могли самостійно вибратися зі свого дому. Їх човнами перевезли на суходіл. Крім цього, в Обухівці затоплений заклад відпочинку “Дача Горця”, а декілька вулиць знеструмлені.

Попередньо, пік весняного водопілля припаде на 20-ті числа квітня, а “висока вода” піде на початку травня.

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