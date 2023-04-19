В Воздушных силах объяснили, почему давно не было массовых ракетных атак

Юрий Игнат объяснил "затишье" с массовыми ударами.

Осенью и почти всю зиму Украина переживала постоянные массовые обстрелы со стороны РФ. Ракеты доставали не только до прифронтовых регионов, но и в глубь страны. Впрочем, в последнее время нет даже единичных атак.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему в последнее время нет массовых обстрелов. По его словам, за осень-зиму РФ использовала почти весь свой стратегический запас, поэтому чувствует значительный ракетный голод.

За этот период РФ использовала около 850 ракет, 750 из которых не попали в цель и были сбиты. Сейчас Россия перешла на авиабомбы, которые применяет по территориям, находящимся в непосредственной близости к фронту. Юрий Игнат также не исключает, что летом РФ может приступить к возобновлению модернизации старых ракет Х-50.

Напомним, сегодня ночью Днепропетровщину пытались атаковать «шахеды». Один из беспилотников сбили в пригороде Днепра, остальные уничтожили еще в Запорожской области.

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