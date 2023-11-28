В Днепре зарегистрировали случай подозрения на одну из самых заразных инфекций в мире: что известно

О симптомах этой инфекции и как уберечься – читайте в нашем материале!

На минувшей неделе в Днепре зарегистрировали случай подозрения на корь.

Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Отмечается, что заболевшая получает лечение в условиях инфекционного стационара. Лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Корь – одно из самых заразных заболеваний, известных в мире. 9 из 10 человек, с которыми контактировал инфицированный, тоже заболеют, если они не были привиты. Передается этот вирус от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время вдыхания мельчайших капель слизи, попавших в воздух при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры через 10–12 дней после инфицирования, которое длится 4–7 дней. На этой начальной стадии могут возникать насморк, кашель, краснота глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь — сначала, как правило, на лице и верхней части шеи. Приблизительно через три дня сыпь распространяется по всему телу, включая руки и ноги. Она держится 5–6 дней и затем исчезает. В среднем сыпь появляется через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса. Корь может иметь серьезные последствия, особенно у детей до пяти лет. Среди осложнений кори — воспаление среднего уха (отит), воспаление дыхательных путей (бронхит), пневмония, диарея, энцефалит. Этот недуг может привести даже к смерти.

Специального лечения от кори нет. Лучшая защита – вакцинация. В Украине есть комплексная вакцина от кори, паротита и краснухи (КПК). Она безопасна, эффективна и обеспечивает длительную защиту. Для наилучшей защиты человек должен получить две дозы КПК-вакцины. Если по каким-либо причинам вы или ваш ребенок не были вакцинированы, обратитесь за консультацией к врачу.

Важно: если у вас появились симптомы этой опасной инфекции, немедленно обращайтесь к врачу!

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