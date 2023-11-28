В Днепре запустят Dnipro City Express с модернизированными электричками: что ждет пассажиров

В Днепре запустят модернизированные электрички.

В Укрзализныце намекнули на запуск Dnipro City Express. В сообщении компании показали новую модернизированную электричку, которая будет курсировать в Днепре в ближайшее время. С этого начнут обновление пригородного сообщения в регионе.

Больше подробностей пока нет, но в УЗ отметили, что электричка вместе со своим близнецом будет курсировать уже в декабре, и все детали мы узнаем поближе к запуску.

Сегодня, 28 ноября, вторая модернизированная электричка отправилась из Киева в Днепр. Как отметили в УЗ, изготовили поезд еще в Луганске в 2006 году, но недавно обновили на заводе в столице.

Уже известно, что у электрички есть пандусы, места для проезда людей с инвалидностью и инклюзивные туалеты, навигация шрифтом Брайля, держатели для велосипедов, порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Что предшествовало?

На самом деле о запуске Dnipro City Express сообщили еще в феврале 2021 года. Тогда президент Владимир Зеленский показал проект обновления пригородного железнодорожного сообщения в Киеве, Харькове и Днепре.

Dnipro City Express должен соединить новую строящуюся в районе станции метро «Музейна» линию метрополитена с линией электрички, которая проходит ниже памятника Славы. Благодаря этому пассажиры могли бы добраться общественным транспортом из любой точки города за более короткое время, ведь вокруг Днепра замкнулось бы железнодорожное «кольцо».

Скорее всего, пока такой план претворить в жизнь не удастся, ведь строительство метро во время войны заморозили. Однако модернизированная электричка все же будет, поэтому пассажиры смогут с комфортом добираться пригородным транспортом в Днепр.

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