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В Днепре запущено 327 котельных: сколько домов уже с теплом

Сегодня 11:21
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10 ноября в Днепре начался отопительный сезон.

Новости Днепра про В Днепре запущено 327 котельных: сколько домов уже с теплом

По состоянию на 10:00 14 ноября в городе запущено 327 котельных (это 87,4% от общего количества).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Уже обеспечено теплом:

  • 3017 жилых домов (96%);
  • 75 больниц (99%);
  • 196 школ (97%);
  • 163 детсада (97%).

В горсовете отметили, что коммунальщики подают тепло в дома постепенно, чтобы снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Специалисты КП «Теплоэнерго» и обслуживающих организаций работают в усиленном режиме.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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