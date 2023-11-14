В Днепре запущено 327 котельных: сколько домов уже с теплом

10 ноября в Днепре начался отопительный сезон.

По состоянию на 10:00 14 ноября в городе запущено 327 котельных (это 87,4% от общего количества).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Уже обеспечено теплом:

3017 жилых домов (96%);

75 больниц (99%);

196 школ (97%);

163 детсада (97%).

В горсовете отметили, что коммунальщики подают тепло в дома постепенно, чтобы снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Специалисты КП «Теплоэнерго» и обслуживающих организаций работают в усиленном режиме.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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