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У Дніпрі запущено 327 котельних: скільки будинків вже з теплом

Сьогодні 11:21
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10 листопада у Дніпрі почався опалювальний сезон.

Новости Днепра про У Дніпрі запущено 327 котельних: скільки будинків вже з теплом

Станом на 10:00 14 листопада у місті запущено 327 котельних (це 87,4% від загальної кількості).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Уже забезпечено теплом:

  • 3017 житлових будинків (96%);
  • 75 лікарень (99%);
  • 196 шкіл (97%);
  • 163 дитсадочки (97%).

У міськраді зазначили, що подача тепла у будинки відбувається поступово, щоб зменшити ризик виникнення аварійних ситуацій. Фахівці КП «Теплоенерго» та обслуговуючих організацій працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі запущено 327 котельних: скільки будинків вже з тепломУкраїнська

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