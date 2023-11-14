У Дніпрі запущено 327 котельних: скільки будинків вже з теплом

Станом на 10:00 14 листопада у місті запущено 327 котельних (це 87,4% від загальної кількості).
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Уже забезпечено теплом:
У міськраді зазначили, що подача тепла у будинки відбувається поступово, щоб зменшити ризик виникнення аварійних ситуацій. Фахівці КП «Теплоенерго» та обслуговуючих організацій працюють у посиленому режимі.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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