У Дніпрі запущено 327 котельних: скільки будинків вже з теплом

10 листопада у Дніпрі почався опалювальний сезон.

Станом на 10:00 14 листопада у місті запущено 327 котельних (це 87,4% від загальної кількості).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Уже забезпечено теплом:

3017 житлових будинків (96%);

75 лікарень (99%);

196 шкіл (97%);

163 дитсадочки (97%).

У міськраді зазначили, що подача тепла у будинки відбувається поступово, щоб зменшити ризик виникнення аварійних ситуацій. Фахівці КП «Теплоенерго» та обслуговуючих організацій працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте також:

Українська

Автор: