В Днепре «заминировали» рекордное количество объектов: школы, детсады, банки и станции метро

В понедельник в Днепре «заминировали» более 700 объектов.
В правоохранительные органы поступило 4 сообщения, в которых говорилось о минировании:
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
В общей сложности правоохранители обследовали 793 объекта (!!!). К счастью, никаких взрывных предметов не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.
«Минеров» разыскивают.
Читайте также:
Автор:
Женщине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
На улицах Днепра много "гонщиков", которые любят дрифт.
Подготовьтесь!
В Польше ищут родственников потерявшегося 85-летнего дедушки.
Фирма из Каменского отремонтирует приют для животных, за что получит 2 миллиона гривен из бюджета.
Важная информация!
Отмечается, что погибший был пьян.
Женщине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
На улицах Днепра много "гонщиков", которые любят дрифт.
Подготовьтесь!
Парасолька сьогодні не знадобиться!
В Польше ищут родственников потерявшегося 85-летнего дедушки.
В Днепре выяснили, почему жители чувствовали неприятную промышленную вонь.
Не так давно Владимир Зеленский рассказал, что военное руководство хотело усилить темпы мобилизации.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!