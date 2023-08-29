В Днепре «заминировали» рекордное количество объектов: школы, детсады, банки и станции метро

И снова...

В понедельник в Днепре «заминировали» более 700 объектов.

В правоохранительные органы поступило 4 сообщения, в которых говорилось о минировании:

здания СБУ и аэропорта (обследовано 2 объекта);

больниц и всех станций метро (обследовано 44 объекта);

зданий судов, администраций и детских садов (обследовано 419 объектов);

редакции местного СМИ, школ, банков и торговых центров (обследовано 328 объектов).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В общей сложности правоохранители обследовали 793 объекта (!!!). К счастью, никаких взрывных предметов не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

«Минеров» разыскивают.

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