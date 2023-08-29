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Заряжайте все: в Днепре сегодня будут выключать свет на 12 часов

Сегодня 06:45
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Новости Днепра про Заряжайте все: в Днепре сегодня будут выключать свет на 12 часов

Сегодня, 29 августа, в Днепре будут выключать свет на 12 часов.

Причина – проведение плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Энергетическая: 7, 9-Д, 11;
  • ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56-А;
  • пер. Ключевой: 1.

С 10:00 до 22:00:

  • просп. Богдана Хмельницкого: 24-М;
  • просп. Александра Поля: 129-Б, 133.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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