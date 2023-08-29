Заряжайте все: в Днепре сегодня будут выключать свет на 12 часов

Подготовьтесь!

Сегодня, 29 августа, в Днепре будут выключать свет на 12 часов.

Причина – проведение плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Энергетическая: 7, 9-Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56-А;

пер. Ключевой: 1.

С 10:00 до 22:00:

просп. Богдана Хмельницкого: 24-М;

просп. Александра Поля: 129-Б, 133.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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