Заряжайте все: в Днепре сегодня будут выключать свет на 12 часов

Сегодня, 29 августа, в Днепре будут выключать свет на 12 часов.
Причина – проведение плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
С 10:00 до 22:00:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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