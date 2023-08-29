До 17 тысяч гривен: в Днепре могут начать штрафовать за дрифт

На улицах Днепра много "гонщиков", которые любят дрифт.

В Украине могут ввести штрафы для водителей, устраивающих дрифт на дорогах.

Об этом говорится в законопроекте №9642, опубликованном на сайте Верховной Рады.

В частности, авторы документа предлагают ввести административную ответственность для водителей, которые устраивают дрифт на дорогах и подвергают опасности других граждан.

Существуют случаи управления транспортными средствами в так называемом дрифте (например, для общей демонстрации якобы возможностей техники). Такие действия осуществляются, в частности, на территориях жилых массивов, парковках торговых центров, что создает дополнительную угрозу пешеходам, водителям других транспортных средств, нарушает покой граждан, — отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.

Предполагается, что первый дрифт влечет наложение штрафа в размере 8500 грн. В случае повторного совершения правонарушения в течение года предусмотрено увеличение штрафа до 17 тысяч гривен, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком от шести месяцев до года.

Отметим, что под дрифтом авторы законопроекта понимают умышленное совершение на автомобиле маневров, что влечет занесение оси транспортного средства при повороте на максимально возможной скорости.

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