У Дніпрі “замінували” рекордну кількість об’єктів: школи, дитсадки, банки та станції метро

І знову...

У понеділок у Дніпрі “замінували” більше 700 об’єктів.

До правоохоронних органів надійшло 4 повідомлення, в яких йшлося про замінування:

будівлі СБУ та аеропорту (обстежено 2 об’єкти);

лікарень та усіх станцій метро (обстежено 44 об’єкти);

будівель судів, адміністрацій та дитячих садочків (обстежено 419 об’єктів);

редакції місцевого ЗМІ, шкіл, банків та торговельних центрів (обстежено 328 об’єктів).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Загалом правоохоронці обстежели 793 об’єкти (!!!). На щастя, жодних вибухових предметів не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.

“Мінерів” розшукують.

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