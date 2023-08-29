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  • У Дніпрі “замінували” рекордну кількість об’єктів: школи, дитсадки, банки та станції метро

У Дніпрі “замінували” рекордну кількість об’єктів: школи, дитсадки, банки та станції метро

Сьогодні 09:30
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І знову...

Новости Днепра про У Дніпрі

У понеділок у Дніпрі “замінували” більше 700 об’єктів.

До правоохоронних органів надійшло 4 повідомлення, в яких йшлося про замінування:

  • будівлі СБУ та аеропорту (обстежено 2 об’єкти);
  • лікарень та усіх станцій метро (обстежено 44 об’єкти);
  • будівель судів, адміністрацій та дитячих садочків (обстежено 419 об’єктів);
  • редакції місцевого ЗМІ, шкіл, банків та торговельних центрів (обстежено 328 об’єктів).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Загалом правоохоронці обстежели 793 об’єкти (!!!). На щастя, жодних вибухових предметів не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.

“Мінерів” розшукують.

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