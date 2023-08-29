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Новини У Дніпрі “замінували” рекордну кількість об’єктів: школи, дитсадки, банки та станції метро
У Дніпрі “замінували” рекордну кількість об’єктів: школи, дитсадки, банки та станції метро
І знову...
У понеділок у Дніпрі “замінували” більше 700 об’єктів.
До правоохоронних органів надійшло 4 повідомлення, в яких йшлося про замінування:
будівлі СБУ та аеропорту (обстежено 2 об’єкти);
лікарень та усіх станцій метро (обстежено 44 об’єкти);
будівель судів, адміністрацій та дитячих садочків (обстежено 419 об’єктів);
редакції місцевого ЗМІ, шкіл, банків та торговельних центрів (обстежено 328 об’єктів).
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Загалом правоохоронці обстежели 793 об’єкти (!!!). На щастя, жодних вибухових предметів не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.
“Мінерів” розшукують.
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