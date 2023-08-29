Вбила одним ударом: у Дніпрі жінка зарізала співмешканця

Жінці загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, злочин стався 27 серпня в одному із будинків в Дніпровському районі міста. Між 35-річною жінкою та її співмешканцем виникла сварка, під час якої підозрювана кухонним ножем нанесла чоловіку смертельний удар у живіт.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські затримали жінку.

28 серпня слідчі повідомили їй про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер жінка може провести за ґратами до 15 років.

Досудове розслідування триває.

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