Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вбила одним ударом: у Дніпрі жінка зарізала співмешканця

Сьогодні 08:00
просмотров

Жінці загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Новости Днепра про Вбила одним ударом: у Дніпрі жінка зарізала співмешканця

Як встановили правоохоронці, злочин стався 27 серпня в одному із будинків в Дніпровському районі міста. Між 35-річною жінкою та її співмешканцем виникла сварка, під час якої підозрювана кухонним ножем нанесла чоловіку смертельний удар у живіт.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські затримали жінку.

28 серпня слідчі повідомили їй про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер жінка може провести за ґратами до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Читайте також:

Новости Днепра про Вбила одним ударом: у Дніпрі жінка зарізала співмешканцяУкраїнська Новости Днепра про Вбила одним ударом: у Дніпрі жінка зарізала співмешканцяРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Заряджайте все: у Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на 12 годин
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
Заряджайте все: у Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на 12 годин

Підготуйтеся!

У Польщі знайшли 85-річного дідуся із Дніпра, який нічого не пам’ятає
Новини Дніпра
Вчора 21:57
У Польщі знайшли 85-річного дідуся із Дніпра, який нічого не пам’ятає

У Польщі шукають родичів 85-річного дідуся, який загубився.

Стало відомо, чим спричинений сморід, який відчувають мешканці Дніпра
Новини Дніпра
Вчора 21:28
Стало відомо, чим спричинений сморід, який відчувають мешканці Дніпра

У Дніпрі з'ясували, чому мешканці відчувати неприємний промисловий сморід.

Стало відомо, що з людиною, яку витягли з річки в сквері Прибережному в Дніпрі
Новини Дніпра
Вчора 20:10
Стало відомо, що з людиною, яку витягли з річки в сквері Прибережному в Дніпрі

Ввечері 28 серпня у сквері Прибережному помітили водолазів.

Наверх