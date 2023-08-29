У Кривому Розі прилавок вбив чоловіка

Днями у Кривому Розі на одному із ринків стався жахливий випадок – там прилавок вбив 32-річного чоловіка.
Як повідомляє місцеве видання “Свої. Кривий Ріг” у Telegram, чоловік вирішив зробити кілька фізичних вправ на ринку – замість перекладини він використав прилавок. Останній не витримав та перекинувся на містянина.
Від отриманих травм він помер на місці.
Зазначається, що чоловік був напідпитку.
Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі жінка зарізала співмешканця.
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