У Кривому Розі прилавок вбив чоловіка

Зазначається, що загиблий був напідпитку.

Днями у Кривому Розі на одному із ринків стався жахливий випадок – там прилавок вбив 32-річного чоловіка.

Як повідомляє місцеве видання “Свої. Кривий Ріг” у Telegram, чоловік вирішив зробити кілька фізичних вправ на ринку – замість перекладини він використав прилавок. Останній не витримав та перекинувся на містянина.

Від отриманих травм він помер на місці.

Зазначається, що чоловік був напідпитку.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

УВАГА!!!ФОТО 18+

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі жінка зарізала співмешканця.

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