В Днепре «заминировали» почти 100 объектов: подробности

В Днепре в понедельник, 22 мая, проверяли 3 сообщения о минированиях.

В первом сообщении, которое поступило в call-центр СБУ, предупредили о минировании здания Самарского районного суда.

Также вчера проверяли сообщение о минировании здания СБУ, аэропорта, здания редакции «Днепро-Оперативный», районных больниц, мостов и станций метро. Отметим, что «минер», как и в прошлый раз, снова требовал 170 биткоинов на свой счет от главы СБУ Василия Малюка.

Кроме того, взрывчатку искали в территориальных центрах комплектования, отделениях полиции, отелях и здании администрации.

Специалисты обследовали 96 объектов. Какие-либо взрывоопасные предметы или вещества обнаружены не были.

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