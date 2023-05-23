В Днепре «заминировали» почти 100 объектов: подробности

В первом сообщении, которое поступило в call-центр СБУ, предупредили о минировании здания Самарского районного суда.
Также вчера проверяли сообщение о минировании здания СБУ, аэропорта, здания редакции «Днепро-Оперативный», районных больниц, мостов и станций метро. Отметим, что «минер», как и в прошлый раз, снова требовал 170 биткоинов на свой счет от главы СБУ Василия Малюка.
Кроме того, взрывчатку искали в территориальных центрах комплектования, отделениях полиции, отелях и здании администрации.
Специалисты обследовали 96 объектов. Какие-либо взрывоопасные предметы или вещества обнаружены не были.
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