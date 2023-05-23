У Дніпрі “замінували” майже 100 об’єктів: подробиці

У Дніпрі у понеділок, 22 травня, перевіряли 3 повідомлення про мінування.

У першому повідомленні, яке надійшло до call-центру СБУ, попередили про мінування будівлі Самарського районного суду.

Також учора перевіряли повідомлення про мінування будівлі СБУ, аеропорту, будівлі редакції “Дніпро-Оперативний”, районних лікарень, мостів та станцій метро. Зазначимо, що «мінер», як і минулого разу, знову вимагав 170 біткоїнів на свій рахунок від голови СБУ Василя Малюка.

Крім того, вибухівку шукали у територіальних центрах комплектування, відділеннях поліції, готелях та будівлі адміністрації.

Фахівці обстежили 96 об’єктів. Будь-які вибухонебезпечні предмети або речовини виявлені не були.

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