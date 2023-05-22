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  • В ГУР прокоментували те, що відбувається у Бєлгородській області рф: створення “смуги безпеки”

В ГУР прокоментували те, що відбувається у Бєлгородській області рф: створення “смуги безпеки”

Сьогодні 15:42
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У прикордонній Бєлгородській області росії сьогодні, 22 травня, відбуваються дивні події. Зранку в регіоні чути вибухи та оголошено повітряну тривогу.

Новости Днепра про В ГУР прокоментували те, що відбувається у Бєлгородській області рф: створення

Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що у Грайворонському окрузі «працювала ППО по українських ракетах».

Пізніше в Telegram-каналах почали з’являтися відео з військовою технікою, зокрема, українським танком, який нібито заїхав на російську територію. Місцеві пабліки також повідомляли, що біля контрольно-пропускного пункту «Грайворон» триває бій з «українською ДРГ».

Тим часом легіон “Свобода Росії”, який воює на боці України, записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від путіна росію. Згодом легіон повідомив про звільнення населеного пункту у Бєлгородської області. Там заявили, що “Свобода Росії” та РДК “рухаються далі”.

Легіон і РДК повністю звільнили н/п Козинку, Бєлгородської області. У Грайворон зайшли передові загони, – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку речник ГУР Юсов у коментарі “Суспільному” зазначив, що легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців.

За його словами, операцію проводять виключно громадяни росії.

Новости Днепра про В ГУР прокоментували те, що відбувається у Бєлгородській області рф: створення

Будемо стежити за подіями та сподіваємося, що всі окуповані території росією будуть звільнені.  

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