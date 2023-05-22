Сайт Дніпра Новини Призові місця посіли криворіжці на чемпіонаті області з настільного тенісу Призові місця посіли криворіжці на чемпіонаті області з настільного тенісу
20 травня у Дніпрі відбувся Чемпіонат області з настільного тенісу серед мінікадетів та молодших кадетів. Взяли в ньому участь і криворізькі спортсмени, посівши призові місця.
Про це йдеться
на сторінці «Настільний теніс – Кривий Ріг» у соцмережі.
Вихованці ДЮСШ№8 посіли такі результати:
Оксана Симонова виборола 1 місце в особистій грі; 1 місце в жіночій парі і 3 місце в змішаній парі; Дар’я Якименко — 3 місце в особистій грі; 1 місце в жіночій парі; Ростислав Руденко — 3 місце посів в змішаній парі та 6 місце в особистій грі.
Підготовкою спортсменів займався тренер Микола Зайцев.
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