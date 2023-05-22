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  • Призові місця посіли криворіжці на чемпіонаті області з настільного тенісу

Призові місця посіли криворіжці на чемпіонаті області з настільного тенісу

Сьогодні 19:45
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20 травня у Дніпрі відбувся Чемпіонат області з настільного тенісу серед мінікадетів та молодших кадетів. Взяли в ньому участь і криворізькі спортсмени, посівши призові місця.

Новости Днепра про Призові місця посіли криворіжці на чемпіонаті області з настільного тенісу

Про це йдеться на сторінці «Настільний теніс – Кривий Ріг» у соцмережі.

Вихованці ДЮСШ№8 посіли такі результати:

  • Оксана Симонова виборола 1 місце в особистій грі; 1 місце в жіночій парі і 3 місце в змішаній парі;
  • Дар’я Якименко — 3 місце в особистій грі; 1 місце в жіночій парі;
  • Ростислав Руденко — 3 місце посів в змішаній парі та 6 місце в особистій грі.

Підготовкою спортсменів займався тренер Микола Зайцев.

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