Призові місця посіли криворіжці на чемпіонаті області з настільного тенісу

20 травня у Дніпрі відбувся Чемпіонат області з настільного тенісу серед мінікадетів та молодших кадетів. Взяли в ньому участь і криворізькі спортсмени, посівши призові місця.

Про це йдеться на сторінці «Настільний теніс – Кривий Ріг» у соцмережі.

Вихованці ДЮСШ№8 посіли такі результати:

Оксана Симонова виборола 1 місце в особистій грі; 1 місце в жіночій парі і 3 місце в змішаній парі;

Дар’я Якименко — 3 місце в особистій грі; 1 місце в жіночій парі;

Ростислав Руденко — 3 місце посів в змішаній парі та 6 місце в особистій грі.

Підготовкою спортсменів займався тренер Микола Зайцев.

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